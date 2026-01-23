L’allenatore presenta il match di domani a Frosinone, esprimendo fiducia nei suoi giocatori. Dionigi evidenzia l’importanza di curare i dettagli e sottolinea che, nonostante le cinque sconfitte consecutive e gli errori commessi, la squadra rimane determinata e pronta a invertire la tendenza. La concentrazione e l’impegno sono fondamentali per affrontare la prossima sfida con serenità e attenzione.

"La squadra è viva, lotta e per questo sono sereno. È chiaro che quando accumuli cinque sconfitte consecutive e fai errori grossolani, devi cercare di invertire la rotta. Andremo a Frosinone per fare risultato e siamo molto felici di avere nuovamente al nostro fianco i tifosi che ci sono mancati tanto in questi mesi". Nonostante stia attraversando il momento più difficile della stagione, Dionigi appare calmo e determinato a trasmettere ai suoi quella fiducia e quella ‘cura dei dettagli’ (frase che ripete più volte.) che ultimamente sta mancando come l’aria. Mister, giocare in casa della capolista non è il massimo per una squadra che sta cercando di rialzarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'allenatore presenta il match in programma domani a Frosinone. Dionigi ha fiducia nei suoi ragazzi: "Ma dobbiamo curare i dettagli»

