Cesena-Avellino 3-0 Palmiero | Ci è mancato l’attacco degli spazi Dobbiamo curare i dettagli

Avellinotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CESENA – Dopo il pesante 3-0 incassato all’Orogel Stadium, anche Luca Palmiero ha provato a leggere con equilibrio la sconfitta dell’Avellino contro il Cesena. Nella mixed zone del post-gara, il regista biancoverde ha riconosciuto le difficoltà incontrate dal gruppo di Biancolino, ma ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cesena avellino 3 0L'Avellino frena: sconfitto 3-0 a Cesena, rigore contestato - Si ferma a due la striscia di risultati utili dell'Avellino, che all'Orogel Stadium Dino Manuzzi incassa la quarta sconfitta stagionale in campionato: il Cesena vince 3- Da msn.com

cesena avellino 3 0Calcio, il Cesena travolge 3-0 l'Avellino - Nella 12esima giornata di Serie B, romagnoli devastanti al Manuzzi. Riporta rainews.it

Serie B, Cesena travolgente: 3-0 all’Avellino. La classifica aggiornata - 0 l’Avellino nella gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B. Da ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Cesena Avellino 3 0