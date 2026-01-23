L’addio a Marte cane amatissimo | Cuore grande portava conforto in ospedale senza chiedere nulla in cambio

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi ricorda con affetto Marte, il cane che ha portato conforto e serenità ai pazienti in ospedale. Con un cuore generoso e senza chiedere nulla in cambio, Marte ha lasciato un’impronta significativa nelle vite di molti. La sua presenza rimarrà un esempio di semplice altruismo e vicinanza umana, testimoniando il valore di un gesto di solidarietà autentica.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Un ringraziamento toccante scritto con parole delicate e poetiche. E' quello apparso oggi, 23 gennaio, sui canali social dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. Un post speciale, diverso dal solito, fatto per salutare con riconoscenza il cane Marte. "Era una presenza gentile, uno sguardo capace di ascoltare, un cuore grande che sapeva accogliere senza chiedere nulla in cambio - si legge nel post -. Per dieci anni ha svolto il suo onorato servizio al Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con una dedizione silenziosa e profonda.

