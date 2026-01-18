Un cane lupo sempre amatissimo.

Se sei appassionato di cinema e televisione, non perdere Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata ai classici del piccolo schermo. Questa settimana, vi proponiamo un approfondimento su Chi Sale, un film cult degli anni passati, ancora apprezzato dal pubblico pomeridiano di Rete 4, con ascolti che si attestano intorno al mezzo milione di spettatori e una quota di share vicina al 5%.

Zanna Bianca alla riscossa riprende le avventure del pastore tedesco creato dalla penna di Jack London ambientate tra i cercatori d'oro in Alaska e Canada. Girato nel lontano 1974 dal regista Tonino Ricci, è il sequel (non ufficiale) del primo capitolo diretto da Lucio Fulci. Benjamin Dover, cercatore d'oro, viene rapinato e ucciso da due criminali, al che l'amico Burt Halloway si vede obbligato a occuparsi di suo figlio Kim e del suo cane lupo.

