La sua gatta scompare nel nulla | la ritrova dopo 4 anni grazie a una foto sui social

Dopo quattro anni di assenza, una donna riesce a riabbracciare la sua gatta Tinsel, scomparsa nel 2021. La riunione avviene grazie a una foto condivisa sui social media, che permette di rintracciarla e di ricostruire il percorso della piccola. Un esempio di come i social possano contribuire a ritrovare animali scomparsi, offrendo nuove speranze a chi cerca un affetto perduto.

“Non sapeva di essere stata rapita”: scompare nel nulla a 3 anni, viene ritrovata viva dopo 41 anni grazie a una segnalazione anonima. La storia di Michelle NewtonUna storia di scomparsa e speranza che attraversa decenni: Michelle Newton, rapita a soli tre anni nel 1983, scompare nel nulla lasciando un vuoto incolmabile.

“Aiutatemi”. L’appello sui social e dopo 50 anni Samantha ritrova la sua vera famigliaDopo cinquant’anni, Samantha ritrova la sua famiglia grazie a un appello sui social.

