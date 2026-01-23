la sinistra e la sicurezza parla la vicepresidente dem chiara gribaudo

La vicepresidente dem Chiara Gribaudo affronta il tema della sicurezza e delle politiche migratorie, sottolineando l’ipotesi di creare un ministero dedicato alle Politiche migratorie nel prossimo programma per il 2027. Un’idea che riflette l’importanza di un approccio strutturato e coordinato, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e integrazione, nel contesto di un dibattito sempre più attuale e complesso.

"Sicurezza vuol dire anche dotare gli agenti di un codice identificativo. Siamo tra i pochi paesi europei a non farlo. Sarebbe una garanzia per loro e per noi, come anche la dotazione di body cam e di strumenti di contenimento non letali. Che cosa ne pensano i riformisti nel nostro partiti, chiedo?", dice la vicepresidente del Pd Il “dilemma” di Davos. Meloni “riflette” sul pacchetto sicurezza. Tajani e le mire Consob “Un ministero per le Politiche migratorie? Magari: vorrei fosse inserito nel nostro programma per il 2027”. A Chiara Gribaudo, vicepresindente pd, maggioranza schleiniana, è piaciuta molto l’idea che l’ex prefetto Franco Gabrielli, intervistato da questo giornale, ha avanzato parlando di sicurezza, constatando però che la sinistra ha regalato il tema alla destra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

“No al benaltrismo a sinistra sulla sicurezza”, dice la dem MadiaL’ex prefetto Franco Gabrielli critica la sinistra per aver trascurato il tema della sicurezza, lasciandolo alla destra.

Chiara Appendino a Libero: da sinistra dico, facciamo di più per la sicurezza

