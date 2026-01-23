La Serie A si prepara a riaccogliere Andrea Colpani, centrocampista di talento proveniente da Brescia. Dopo un percorso in crescita, si attende il suo ritorno nel massimo campionato italiano, dove potrà mettere in mostra le sue qualità. Le ultime notizie indicano un possibile trasferimento che potrebbe concretizzarsi a breve, aprendo nuovi orizzonti per la carriera del giocatore e per le squadre interessate.

Andrea Colpani può tornare immediatamente in Serie A: le ultime sul futuro del centrocampista originario di Brescia. L’esperienza con la casacca della Fiorentina non era stata particolarmente entusiasmante e in estate proprio il club viola aveva deciso di non esercitare il riscatto del suo cartellino dal Monza. Ora, però, Andrea Colpani si avvicina a grandi passi al ritorno in Serie A. Il centrocampista classe ’99, che è reduce da una prima parte di stagione molto positiva in Serie B con il Monza dove ha collezionato 13 presenze, 1 gol e 1 assist, è infatti il vero e proprio oggetto dei desideri della Cremonese per questa sessione invernale di calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Serie A sta per riabbracciare Colpani: il nome del nuovo club

