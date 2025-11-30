L’avventura di Vlahovic alla Juve è da considerarsi agli sgoccioli: arriva un’importantissima conferma in tal senso. La Juve torna al successo in campionato. I bianconeri liquidano il Cagliari per 2-1 nell’anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A e bissano la vittoria di qualche giorno fa in Champions League sul campo del Bodo Glimt. Il modo migliore per avvicinarsi alla super sfida contro il Napoli di Antonio Conte, in programma nel prossimo weekend. Super sfida a cui non prenderà parte Dusan Vlahovic, che proprio contro i rossoblu ha rimediato un brutto infortunio alla coscia sinistra e si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Vlahovic-Juve, tutto finito: c’è il nome del nuovo club