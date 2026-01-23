La serata magica di Moreo | il tifoso interista che stava per fare lo scherzetto a San Siro

La serata di Moreo si presenta come un momento speciale per i tifosi interisti. Cresciuto vicino a San Siro, ha sempre nutrito passione per l’Inter, anche se il suo idolo era Kakà. Questa storia, tra emozioni e aspettative, offre uno sguardo autentico sul rapporto tra tifosi e il proprio club, sottolineando l’importanza delle passioni sportive nella vita quotidiana.

E pensare che da bambino tifava Inter, veniva scartato ai provini in maglia Milan e giocava come esterno a tutta fascia: chi ci crederebbe, oggi, guardando la partita di Stefano Moreo a San Siro contro i nerazzurri? Ventitré minuti, due gol e Pisa parzialmente padrone contro l'Inter. Un doppio colpo che aveva tramortito la squadra di Chivu prima del ribaltone in stile Pazza Inter: rigore trasformato da Zielinski, pareggio di Lautaro, 3-2 di Pio Esposito. Il primo centro di Moreo figlio di un clamoroso errore di Sommer, che di fatto ha servito all'attaccante pisano l'assist per sbloccare a porta vuota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La serata magica di Moreo: il tifoso interista che stava per fare lo scherzetto a San Siro Lavelli: "Che emozione l'esordio. Da interista San Siro è lo stadio più bello"Matteo Lavelli ha esordito in Serie A con la maglia dell'Inter, disputando la sua prima partita allo stadio di San Siro, teatro di molte emozioni calcistiche. Inter Pisa LIVE 0-2: incredibile a San Siro, doppietta di MoreoAlle 20:45 a San Siro si disputa Inter Pisa, partita valida per la 22ª giornata di Serie A 202526. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

