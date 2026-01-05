Lavelli | Che emozione l’esordio Da interista San Siro è lo stadio più bello

Matteo Lavelli ha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter, disputando la sua prima partita allo stadio di San Siro, teatro di molte emozioni calcistiche. La vittoria per 3-1 contro il Bologna rappresenta un momento importante nella sua carriera, vissuto in un contesto ricco di storia e passione. Un debutto che segna un passo significativo nel suo percorso professionale, in una delle cornici più prestigiose del calcio italiano.

Una serata da ricordare per Matteo Lavelli, che ha vissuto il suo esordio in Serie A a San Siro nel successo per 3-1 contro il Bologna. Un debutto carico di emozioni, raccontato dallo stesso attaccante classe 2006 ai microfoni di Inter TV nel post-partita. “Le sensazioni sono fortissime – ha spiegato – e non è stato semplice entrare, anche se il risultato ci era favorevole. È tutto nuovo, devi adattarti in fretta e cercare di farti trovare pronto: ho provato a dare il massimo in quei minuti”. Lavelli ha poi svelato il breve scambio avuto con Cristian Chivu prima dell’ingresso in campo: “Mi ha tranquillizzato dicendomi che in fondo non cambia tantissimo, solo che qui arrivano avversari un po’ più forti”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

