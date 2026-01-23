La tendenza make-up ispirata al Giappone, denominata

La nuova ispirazione per il make-up arriva dal Giappone ed è dolcissima perché si ispira al mochi. Non un colore, né una tecnica complessa, ma un’idea precisa di pelle e di bellezza, morbida, elastica, uniforme, con quell’aspetto soffice e leggermente rimbalzante che richiama il celebre dolce di riso giapponese. Che cos’è il mochi make-up. Il “ mochi make-up ” nasce come evoluzione del concetto di mochi skin, molto diffuso nella J-beauty, e si inserisce nel filone dei beauty look che mettono al centro la cura della pelle più che la copertura. Il risultato finale è un incarnato levigato e luminoso, ma mai lucido o artificiale. 🔗 Leggi su Amica.it

La nuova ispirazione per il make-up arriva dal Giappone: è il mochi

