Pixie in rinascita make-up impercettibile labbra glassate Bianca è un’ispirazione beauty sofisticata da salvare subito
A lla première del documentario d’autore su Brunello Cucinelli (in uscita il 9 dicembre), Bianca Balti incanta il photocall con un look androgino e un beauty essenziale ma luminosissimo. Tra pixie in rinascita, make-up impercettibile e dettagli di elegante sobrietà. Bianca Balti premiata come “Woman of inspiration”: «Ma mia figlia non sa nulla del mio lavoro» X Il nuovo trend androgino sensuale. Alla premiere di Brunello. Il visionario garbato, il documentario diretto da Giuseppe Tornatore che racconta vita e filosofia di Brunello Cucinelli, tutti gli occhi sono sulla supermodella 41enne. In piena fase di rinascita, incarna come poche l’eleganza che nasce dalla tensione perfetta tra maschile e femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
