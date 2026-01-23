La musa minimalista che inventa il lusso androgino | Tina Chow

Tina Chow, figura iconica del minimalismo, ha rivoluzionato il concetto di lusso androgino negli anni Ottanta. In un’epoca dominata da colori intensi e dettagli vistosi, la sua eleganza sobria e raffinata ha lasciato un segno duraturo. La sua influenza si distingue per l’approccio pulito e senza fronzoli, che continua a ispirare le tendenze contemporanee di stile e raffinatezza.

Life&People.it Nel frastuono estetico degli anni Ottanta, un decennio definito da spalline imbottite e da colori saturi, una figura si muove in una direzione ostinatamente contraria. Mentre New York celebra l'opulenza, lei celebra la sottrazione: capire chi è Tina Chow significa osservare il negativo di una fotografia d'epoca, l'elemento che porta equilibrio nel caos visivo del secolo scorso. Modella, gioielliera, icona del Mr. Chow – il celebre ristorante del marito Michael Chow che diviene il salotto culturale di Manhattan – Tina costruisce un'identità visiva talmente potente da anticipare di un decennio il minimalismo anni Novanta.

