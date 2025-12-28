Brigitte Bardot la musa del samba che scatena i party da 50 anni
Brigitte Bardot, simbolo di eleganza e charme, è una figura che da oltre cinquant’anni si accompagna ai momenti di festa, come i capodanni e gli eventi conviviali. La sua presenza è diventata un’icona riconoscibile, capace di scatenare atmosfere conviviali e di stile. In questo articolo, scoprirai come la sua immagine e il suo fascino abbiano influenzato la cultura delle celebrazioni e dei party.
(Adnkronos) – Chiunque abbia messo piede in una festa, specialmente a Capodanno, sa di cosa stiamo parlando. Bastano tre parole – 'Brigitte Bardot Bardot' – e il pavimento inizia a tremare sotto i passi di un trenino improvvisato. È il segnale non ufficiale che il party è entrato nella fase più scatenata. Ma dietro quel .
