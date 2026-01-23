La ministra Santanché contestata al forum sul Turismo | Sei una ladra dimettiti!

Durante l'apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché è stata oggetto di contestazioni da parte di alcuni partecipanti, che le hanno rivolto un coro di proteste. L'evento ha attirato l'attenzione sull'importanza di un dialogo costruttivo tra istituzioni e settore turistico, evidenziando le diverse opinioni presenti nel contesto attuale.

La ministra del Turismo, Daniela Santanché è stata contestata all'evento di apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano. Poco prima del suo intervento, un ragazzo si è alzato in piedi urlando: "Dimettiti, sei una ladra". Il contestatore è stato rapidamente allontanato. "Ognuno può esprimere il proprio giudizio. Anche questa è la democrazia", ha replicato la ministra dal palco.

