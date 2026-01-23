La ministra Santanché contestata al forum sul Turismo | Sei una ladra dimettiti!

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché è stata oggetto di contestazioni da parte di alcuni partecipanti, che le hanno rivolto un coro di proteste. L'evento ha attirato l'attenzione sull'importanza di un dialogo costruttivo tra istituzioni e settore turistico, evidenziando le diverse opinioni presenti nel contesto attuale.

La ministra del Turismo, Daniela Santanché è stata contestata all'evento di apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano. Poco prima del suo intervento, un ragazzo si è alzato in piedi urlando: "Dimettiti, sei una ladra". Il contestatore è stato rapidamente allontanato. "Ognuno può esprimere il proprio giudizio. Anche questa è la democrazia", ha replicato la ministra dal palco.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

“Ladra, dimettiti”. La ministra Santanché contestata all’apertura del forum sul turismoDurante l'apertura del terzo forum internazionale del turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché è stata immediatamente contestata da un partecipante.

"Santanché ladra, dimettiti": la ministra contestata al Forum del turismo a MilanoDurante il Forum internazionale del turismo a Milano, Daniela Santanché, ministra del Turismo, è stata oggetto di contestazioni con il coro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Santanchè contestata a Milano: Dimettiti, sei una ladra

Video Santanchè contestata a Milano: Dimettiti, sei una ladra

la ministra santanché contestataLadra, dimettiti. La ministra Santanché contestata all’apertura del forum sul turismoGrazie. La ministra del turismo Daniela Santanché non fa in tempo a iniziare il discorso d'apertura del terzo forum internazionale del turismo a Milano ... ilfattoquotidiano.it

la ministra santanché contestataSantanché ladra, dimettiti: la ministra contestata al Forum del turismo a MilanoLadra dimettiti. La ministra del Turismo, Daniela Santanché, contestata oggi a Milano poco prima dell'inizio del suo discorso sul palco del Forum internazionale del turismo. milanotoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.