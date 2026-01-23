La guerra per l' eredità | non c' è pace per Diego nemmeno da morto

Dalla morte di Diego, la disputa per l’eredità ha diviso familiari, partner e figure legali. Le tensioni si sono acuite in un contesto di conflitto, con l’obiettivo di accaparrarsi il patrimonio lasciato. Questa lite continua a coinvolgere diverse parti, evidenziando come, anche dopo la scomparsa, le controversie familiari possano persistere e complicare ulteriormente la ripartizione dei beni.

Non essere lasciato in pace nemmeno da morto è, probabilmente, la maledizione peggiore che deve sopportare Diego Armando Maradona, o ciò che ne resta di lui. In vita ha incontrato la gloria assoluta, è stato un idolo del popolo, lo hanno riconosciuto come il più grande di sempre, ma in cambio (come se avesse fatto un patto con il diavolo) ha dovuto attraversare la povertà, i problemi con la droga e con l'alcol che sono diventati una vera e propria dipendenza, il dolore per non aver saputo amare come avrebbe dovuto chi gli stava accanto, le incomprensioni con i figli sfociati in un autentiche dispute familiari, un'esistenza dissoluta che lui stesso ha accettato, e spesso assecondato, quasi sempre ben al di là dei limiti consentiti dalla natura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

