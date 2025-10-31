L' Eredità nemmeno sa leggere | caos su Massimo

"Nessuno ha indovinato. Caso molto raro". I telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, sono genuinamente sconvolti. In studio il campione Andrea, reduce dalla vittoria alla Ghigliottina, affronta gli sfidanti Beatrice, Giovanni, Massimo, Camilla, Filippo e Giulia. Alla fine la spunta Massimo, dentista di Roma, che batte proprio Andrea ai 100 secondi e approda alla prova finale con 180mila di montepremi da vincere. A suon di errori e conseguenti "tagli", però, il neo-campione si ritrova consoli 11.250 euro e cinque parole indizio non proprio facilissime da collegare, "Mettere", "Aria", "Capelli", "Scena" e "Centro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

