La gatta Gioia investita | Zero servizi per gli animali

La gatta Gioia è stata investita in circostanze che avrebbero potuto essere evitabili. Purtroppo, in assenza di servizi comunali dedicati alla tutela degli animali, la sua stessa vita è stata messa a rischio. Questa vicenda evidenzia la necessità di strutture e interventi più efficaci per la tutela degli animali nel territorio. È importante sensibilizzare e promuovere politiche che garantiscano assistenza e protezione a tutti gli animali.

"La gatta Gioia ha rischiato di morire perché nessun servizio attivo di tutela degli animali del Comune era attivo. Questo è il sintomo di un sistema che non funziona e non ottempera al dovere pubblico". Le consigliere comunali Ilaria Boggi e Elisabetta Mazzarri attaccano il Comune di San Giuliano Terme per la tutela degli animali che, secondo loro, "funziona solo quando qualcuno si arrangia". A far scaturire le polemiche è la storia della gatta Gioia, che "la sera del 17 dicembre è stata ritrovata in via Niccolini in condizioni gravissime, con lesioni compatibili con un investimento stradale. Per lei - raccontano le consigliere sangiulianesi - serve un intervento immediato, ma quella notte il Comune non c'è.

