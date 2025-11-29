Alta velocità sul Cernicchiara investita e uccisa un' altra gatta
Un'altra gatta è stata investita e uccisa nei pressi della colonia felina situata sul Cernicchiara. Un episodio non nuovo che spinge ancora una volta l'animalista Ilaria Daddi a lanciare un appello affinchè si mettano in campo, quanto prima, strumenti utili a contrastare l'alta velocità di auto e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
