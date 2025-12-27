La Forza di una Donna anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 | Bahar decisa a separarsi da Sarp
© US Mediaset Se c’è un argomento su cui Bahar ha le idee chiare è il marito Sarp Cesmeli. Nel corso dei prossimi episodi de La Forza di una Donna, Bahar decide infatti di non concedere una seconda possibilità a Sarp, che a quel punto si trova costretto a cercare una nuova casa dove poter accogliere, quando andranno a fargli visita, i piccoli Nisan e Doruk. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 da lunedì a mercoledì e venerdì alle 16.15 e alle 18.10 circa, mentre il sabato alle 15.30. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
