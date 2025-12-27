La Forza di una Donna anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 | Bahar decisa a separarsi da Sarp

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

© US Mediaset Se c’è un argomento su cui Bahar ha le idee chiare è il marito Sarp Cesmeli. Nel corso dei prossimi episodi de La Forza di una Donna, Bahar decide infatti di non concedere una seconda possibilità a Sarp, che a quel punto si trova costretto a cercare una nuova casa dove poter accogliere, quando andranno a fargli visita, i piccoli Nisan e Doruk. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 da lunedì a mercoledì e venerdì alle 16.15 e alle 18.10 circa, mentre il sabato alle 15.30. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

la forza di una donna anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 bahar decisa a separarsi da sarp

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: Bahar decisa a separarsi da Sarp

Leggi anche: La forza di una donna, le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026

Leggi anche: La Forza di una Donna, anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025: Nezir libera Sarp, Bahar e i bambini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La forza di una donna, le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026; La forza di una donna, le trame dal 29 dicembre al 3 gennaio; La forza di una donna, anticipazioni 22–27 dicembre: Bahar torna alla vita “di prima”, Arif libero; Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni del 27 dicembre.

forza donna anticipazioni 28La forza di una donna Anticipazioni 28 dicembre 2025: Ceyda accusa Bahar di averla tradita! - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna in onda il 28 dicembre 2025 su Canale 5. comingsoon.it

forza donna anticipazioni 28La forza di una donna, Anticipazioni Puntata 28 dicembre 2025: Sarp torna povero! - Anticipazioni Puntata La forza di una donna Trama Episodio 28 dicembre 2025 Canale5 Sarp cade nella trappola di Suat e resta al verde ... msn.com

forza donna anticipazioni 28La forza di una donna, anticipazioni 28 dicembre 2025 - La forza di una donna, anticipazioni puntata di domenica 28 dicembre 2025 Piril si ritrova con delle foto che potrebbero distruggere la vita di Sarp e ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.