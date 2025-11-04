La fortuna bacia la Brianza | vinti oltre 40mila euro
A fine ottobre la fortuna ha baciato la Brianza: come ha riportato l'agenzia Agimeg durante l’ultima estrazione del Lotto di giovedì 30 ottobre, un fortunato ha vinto 22.500 euro a Bellusco grazie ad un terno sulla ruota di Milano.Il giorno seguente, il 31 ottobre, la fortuna è tornata a bussare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
