la bcc romagnolo la spunta sulla pietro pezzi

23 gen 2026

La Bcc Romagnolo si aggiudica la partita contro Pietro Pezzi, consolidando la propria posizione nel campionato di serie D maschile di volley. Con questa vittoria, la squadra conclude il girone d’andata in modo positivo, evidenziando un percorso di crescita e solidità nel torneo. Un risultato che rafforza l’impegno e la determinazione del team nel proseguo della stagione.

Ancora una vittoria per la squadra del Volley Club targata Bcc Romagnolo e impegnata nel campionato di serie D maschile, che chiude così il girone d’andata nel migliore dei modi. Nell’ultima gara dello scorso weekend, i bianconeri si sono imposti 3-1 (19-25, 25-17, 25-23, 25-21) nello scontro diretto contro la Pietro Pezzi Ravenna, al termine di una partita intensa e combattuta. La partita. Al fischio d’inizio, coach Rizzo si affida al consueto sestetto: Faenza in regia opposto a Baravelli, in posto quattro Leonori e Moro, al centro Gazzoni e Romagnoli, Sirri libero. Nel primo set, è la Pietro Pezzi a partire meglio, approfittando di una falsa partenza della Bcc Romagnolo e scavando subito un solco importante: i bianconeri provano a rientrare, ma i ravennati trovano lo sprint decisivo e chiudono 19-25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

