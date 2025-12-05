Cagni ne è sicuro: è la partita più importante per capire chi è la Juve di Spalletti. Il Napoli ha problemi, ma Conte è lì da un anno e mezzo e li risolverà. Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha messo la Juventus sotto pressione in vista del big match contro il Napoli al Maradona. Secondo l’ex allenatore, è la Vecchia Signora ad essere chiamata a dare risposte. Cagni è curioso di vedere la Juve perché è lei che deve dimostrare qualcosa in questa sfida. L’incontro è definito come la partita più importante per capire che Juve è quella di Luciano Spalletti. Nonostante i bianconeri abbiano vinto le ultime tre gare, l’assenza di Dusan Vlahovic e Federico Gatti alza l’asticella della difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagni non ha alcun dubbio su Spalletti: «Napoli Juve? Ci dirà tanto sui bianconeri. Conte l’uomo in più dei partenopei»