Cagni non ha alcun dubbio su Spalletti | Napoli Juve? Ci dirà tanto sui bianconeri Conte l’uomo in più dei partenopei
Cagni ne è sicuro: è la partita più importante per capire chi è la Juve di Spalletti. Il Napoli ha problemi, ma Conte è lì da un anno e mezzo e li risolverà. Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha messo la Juventus sotto pressione in vista del big match contro il Napoli al Maradona. Secondo l’ex allenatore, è la Vecchia Signora ad essere chiamata a dare risposte. Cagni è curioso di vedere la Juve perché è lei che deve dimostrare qualcosa in questa sfida. L’incontro è definito come la partita più importante per capire che Juve è quella di Luciano Spalletti. Nonostante i bianconeri abbiano vinto le ultime tre gare, l’assenza di Dusan Vlahovic e Federico Gatti alza l’asticella della difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Cagni: "Italia, ecco cosa non va. Uno Yamal qui c'è ma..." - Mister Gigi Cagni ha parlato di Nazionale a TMW Radio, durante Maracanà: "Se io leggo e vedo giocatori d'Israele con qualità tecniche e non le vedo in un italiano c'è qualcosa che non funziona. Segnala tuttomercatoweb.com
Cagni: "Napoli, Inter e Milan sono le più forti. Cuesta non può avere esperienza" - Ai microfoni di Radio Marte, Luigi Cagni ha parlato del campionato in corso: "Tutti gli allenatori oggi incidono molto più di quando io allenavo, sia perché in campo c’erano 3- Si legge su m.tuttomercatoweb.com