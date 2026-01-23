Juve-Napoli annullata la conferenza di Spalletti | c’entra anche Conte

La conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prevista prima del match contro la Juventus, è stata annullata. La decisione è stata presa su richiesta del tecnico, che preferisce non rilasciare dichiarazioni in questa occasione. La partita, in programma domenica alle 18 all’Allianz Stadium di Torino, resta uno degli incontri più attesi della giornata, senza la presenza di commenti ufficiali da parte del tecnico partenopeo.

Accolta la richiesta del tecnico bianconero: i dettagli Luciano Spalletti non parlerà alla vigilia del big match Juve-Napoli in programma domenica ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. C’entra anche Antonio Conte, il quale neanche stavolta si presenterà in conferenza stampa prima di una partita di campionato. Perché Spalletti non parla prima di Juve-Napoli: c’entra anche Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, la conferenza del tecnico bianconero è stata annullata considerati gli impegni ravvicinati e – ecco perché c’entra Conte – le mancate dichiarazioni della vigilia sia all’andata che al ritorno dell’allenatore Campione d’Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Conferenza stampa Spalletti annullata pre Juve Napoli: il motivoLa conferenza stampa di Luciano Spalletti prevista prima della sfida tra Juventus e Napoli è stata annullata.

