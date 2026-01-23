Conferenza stampa Spalletti annullata pre Juve Napoli | il motivo

La conferenza stampa di Luciano Spalletti prevista prima della sfida tra Juventus e Napoli è stata annullata. Il tecnico partenopeo non interverrà alla vigilia dell'incontro, lasciando spazio alle comunicazioni ufficiali e alle dichiarazioni post-partita. La decisione è stata comunicata dalla società e non sono stati forniti motivi specifici. Rimane comunque atteso un confronto tra le due squadre sul campo, nel rispetto del calendario e delle indiscrezioni ufficiali.

Conferenza stampa Spalletti annullata pre Juve Napoli. Il tecnico bianconero non parlerà alla vigilia della sfida contro i partenopei. Dietrofront in casa Juventus. I bianconeri hanno deciso di annullare la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro il Napoli, in un primo momento organizzata per domani alle 16. Un passo indietro che è strettamente collegato alle scelte che sono state fatte dai partenopei in vista della sfida. La Juventus, infatti, ha deciso di annullare l'incontro con i giornalisti una volta saputo che Conte non parlava alla vigilia.

