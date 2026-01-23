Juanlu Sanchez Juve bianconeri vigili sul laterale | il Siviglia detta le condizioni della possibile operazione due alternative pronte

La Juventus monitora con attenzione la situazione di Juanlu Sanchez del Siviglia, valutando un possibile inserimento come vice-Kalulu. Il club spagnolo, tuttavia, ha stabilito condizioni chiare, respingendo il diritto di riscatto e proponendo due alternative. La trattativa resta in fase di valutazione, con l’obiettivo di individuare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, senza fretta e mantenendo un approccio equilibrato.

Juanlu Sanchez Juventus: idea viva per il vice-Kalulu, ma gli andalusi respingono il diritto di riscatto. Mingueza e Norton-Cuffy le opzioni di scorta. La Juventus continua a monitorare con estrema attenzione il mercato dei difensori, consapevole che per affrontare il tour de force della seconda parte di stagione serve colmare ogni lacuna in organico. L'obiettivo primario è individuare un elemento affidabile da affiancare ai titolari sulla corsia destra. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, resta decisamente un' idea viva quella che porta al terzino del Siviglia per il ruolo strategico di vice di Pierre Kalulu.

