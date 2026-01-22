Ultimissime Juve LIVE | idea Juanlu Sanchez per la fascia intesa col Fenerbahce per En-Nesyri

Le ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale, con focus su possibili novità di mercato e aggiornamenti su Juanlu Sanchez e En-Nesyri. La redazione di JuventusNews24 fornisce un quadro chiaro e preciso delle ultime ore in casa bianconera, offrendo informazioni affidabili e aggiornate per i tifosi e gli appassionati.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 gennaio 2026. En-Nesyri Juve, intesa di massima con il Fenerbahce per l’attaccante marocchino! Formula e dettagli del possibile colpo. Ore 19.35 – En-Nesyri Juve, intesa di massima con il Fenerbahce per l’attaccante marocchino! Formula e dettagli del possibile colpo Juanlu Sanchez Juve: sondaggio per l’esterno del Siviglia, può essere lui il vice Kalulu! Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: idea Juanlu Sanchez per la fascia, intesa col Fenerbahce per En-Nesyri En-Nesyri Juve, intesa di massima con il Fenerbahce per l’attaccante marocchino! Formula e dettagli del possibile colpoEn-Nesyri potrebbe presto trasferirsi al Fenerbahçe, con un'intesa di massima raggiunta per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahce, le ultimeLa Juventus ha avviato trattative per l’attaccante marocchino En-Nesyri, considerato un potenziale rinforzo dopo le difficoltà nel seguire altri profili come Mateta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza; Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez; Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; La Juve accende il mercato: pronto un colpo a centrocampo, spunta un nome nuovo. Calciomercato live: Juve, missione per En-Nesyri. Toro su Jappert. Napoli, Lucca va al ForestIl ds bianconero Ottolini in Turchia per convincere il Fenerbahce, intanto valuta Gboho pupillo di Comolli. I granata inseguono un centrale. Il centravanti ... lastampa.it Calciomercato live: Juve, tutto su En-Nesyri, incontro per Kessié. Napoli, torna InsigneSi intensificano i contatti per il centravanti marocchino del Fenerbahce, sorpasso effettuato su Mateta. Il club bianconero al lavoro per riportare in Italia ... lastampa.it Le ultimissime in casa #Juve Gli aggiornamenti - facebook.com facebook Ultimissime #Juve Live Tutte le novità x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.