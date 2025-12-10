Accordo Italia-India | Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva

Italia e India rafforzano la collaborazione nel settore sportivo attraverso un nuovo accordo tra il Coni e l’Indian Olympic Association. La firma di un memorandum d’intesa sottolinea l’impegno condiviso per promuovere lo sviluppo dello sport e favorire scambi e cooperazione tra i due Paesi.

(LaPresse) Italia e India rafforzano la loro collaborazione nel mondo dello sport. I Comitati Olimpici dei due Paesi hanno siglato un nuovo memorandum d’intesa, firmato dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dalla presidente dell’Indian Olympic Association, P.T. Usha, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’accordo punta a intensificare la cooperazione tecnica e istituzionale attraverso scambi di competenze in settori chiave: dalla medicina sportiva alla formazione di allenatori e dirigenti, dalla gestione delle infrastrutture al marketing sportivo, fino allo sviluppo delle federazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva

Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”

NOVE, REAL TIME & C. FUORI DALL’ACCORDO CON NETFLIX: SE LE COMPRA SKY ITALIA?

Quante armi americane ha comprato l'Italia e perché? I 2,2 miliardi di euro, l'ultimo accordo su 100 Jassm (e cosa c'entra Kiev)

Siamo d'accordo con te Rocco: VIVA TUTTI I DIALETTI D'ITALIA! #TheVoiceSenior ? Vai su Facebook

Shell Energy Italia ha siglato con #Ferrari un accordo per la fornitura di 650 GWh di energia rinnovabile, prodotti interamente da un impianto sviluppato da #Shell. Continua così la #decarbonizzazione dello stabilimento di #Maranello. #ANSAAmbiente bit.ly/ Vai su X

Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva - (LaPresse) Italia e India rafforzano la loro collaborazione nel mondo dello sport. Come scrive stream24.ilsole24ore.com