Italia-Germania bilaterale a Roma | Forte legame tra Ue e Usa ma rispettare sovranità territoriali

Il vertice Italia-Germania a Roma ha riunito i rappresentanti dei due paesi presso Villa Doria Pamphilj. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, sottolineando il forte legame tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, con l’importante rispetto delle sovranità territoriali come principio fondamentale nelle relazioni internazionali.

Vertice intergovernativo Italia-Germania, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Villa Doria Pamphilj il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il programma dei lavori prevede prima un bilaterale tra i due leader, al termine del quale seguirà lo scambio di una decina di accordi governativi e la cerimonia di firma del Protocollo per un Piano d’azione sulla cooperazione strategica rafforzata, di un’intesa in ambito sicurezza, difesa e resilienza e di un documento congiunto sulla Competitività che verrà trasmesso alla Commissione Europea in vista dell’incontro informale sulla competitività del 12 febbraio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Italia e Germania sono più vicine che mai. Ci unisce una particolare convergenza di valori e interessi. Lavoriamo insieme per un’Europa unita e una NATO forte. Grazie mille per la calorosa accoglienza a Roma, cara @GiorgiaMeloni. x.com

