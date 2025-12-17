Open Day scuole superiori | 6 studenti su 10 coinvolti nel processo di orientamento per le iscrizioni 2026-27

Gli Open Day delle scuole superiori sono un momento chiave per gli studenti alle prese con le scelte future. Con oltre il 60% di studenti coinvolti nel processo di orientamento, queste giornate rappresentano un’occasione fondamentale per scoprire le offerte formative, conoscere docenti e ambienti, e fare una scelta consapevole per l’iscrizione 2026-27. Un momento di confronto che può fare la differenza nel percorso di crescita scolastica.

Gli open day rappresentano uno snodo centrale nel processo di orientamento scolastico per le iscrizioni all'anno 2026-27. Un'indagine di Skuola.net ha rilevato che il 42% degli studenti ha già partecipato ad almeno un open day, mentre un ulteriore 17% prevede di farlo a breve. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

