Iran Trump | Abbiamo una flotta di navi in viaggio verso quella direzione

L'ultima comunicazione di Trump riguarda una flotta di navi in movimento verso l'Iran. Secondo quanto riferito, ci sarebbero numerose unità navali dirette in quella zona, con l'obiettivo di monitorare eventuali sviluppi. Questa presenza militare fa parte di un’attenzione costante verso la regione, ritenuta strategica per la sicurezza internazionale. Le dinamiche nel Golfo Persico restano al centro dell’attenzione diplomatica e militare.

“ Stiamo guardando l’Iran. Abbiamo molte navi che vanno in quella direzione, per ogni evenienza. Abbiamo una grande flottiglia che va in quella direzione. E vedremo cosa succede. Abbiamo una grande forza diretta verso l’Iran. Preferirei non vedere succedere nulla, ma li stiamo osservando molto da vicino. Giovedì ho fermato 837 impiccagioni. Sarebbero morti. Sarebbero stati tutti impiccati. È come se fosse mille anni fa. Questa è una cultura antica. Persone molto intelligenti, comunque, ma è una cultura antica. Giovedì sarebbero stati impiccati 837 uomini, per lo più giovani. E ho detto, se impicchi quelle persone, verrai colpito più duramente di quanto tu sia mai stato colpito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Dalle navi «dimenticate» in Venezuela alle pressioni del Golfo, ecco perché Trump ha bloccato (per ora) l’attacco in IranNel contesto delle tensioni internazionali, le recenti decisioni di Donald Trump di bloccare temporaneamente un possibile attacco in Iran si inseriscono in un quadro complesso di rapporti geopolitici.

