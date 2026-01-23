Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio a Forlì, intorno alle 18.15, in via Crocetta, tra San Martino in Strada e Carpena. Un 16enne è stato investito mentre era a bordo di un SUV, riportando ferite serie. Ferito anche un amico che si trovava con lui. L'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi è attualmente in corso.

Forlì, 23 gennaio 2026 – Dramma oggi verso le 18.15 in via Crocetta, laterale di via Monda, tra San Martino in Strada e Carpena. Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un’auto mentre era a piedi con due amici. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale di Cesena in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate dai sanitari del 118 “molto gravi”. Ferito anche un suo amico, ma fortunatamente in modo più lieve. Illeso invece il terzo ragazzo. Tutti e tre sono del 2009 e abitano nelle vicinanze. Ancora tutta da decifrare la dinamica del fatto, al vaglio degli inquirenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investiti nel buio da un suv: gravissimo 16enne, ferito anche un amico

