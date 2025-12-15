Tragico schianto a Pozzuoli | perde la vita un 16enne gravissimo l’amico diretto a scuola

Un grave incidente stradale si è verificato a Pozzuoli, provocando la morte di un 16enne e il ferimento grave di un suo amico diretto a scuola. L'incidente ha suscitato grande dolore e sgomento nella comunità locale.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di lunedì 15 dicembre a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 16 anni è morto sul colpo, mentre l'amico che viaggiava con lui, 17 anni, è rimasto gravemente ferito. I due erano in sella a uno scooter e stavano raggiungendo il loro istituto scolastico. Lo scontro tra scooter e auto in via Fasano. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i due giovani stavano percorrendo via Fasano, nei pressi di una rotatoria, quando lo scooter si è scontrato con un'automobile, una Fiat 500, per cause non ancora chiarite.

