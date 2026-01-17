Udinese Inter LIVE 0-1 | Okoye sale in cattedra nerazzurri a caccia del raddoppio

Segui la cronaca della partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata della Serie A 20252026. In questa occasione, Okoye si distingue tra i protagonisti, mentre i nerazzurri cercano di consolidare il risultato con l’obiettivo di trovare il raddoppio. Ti offriremo aggiornamenti in tempo reale, risultati e analisi della sfida, per un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

di alberto alberto petrosilli Udinese Inter: cronaca, risultsato e tabellino del match valido per la 21a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. Al Bluenergy Stadium di Udine, Udinese Inter, sfida valevole per la 21a giornata di Serie A 20252026. Occasione per l’Inter di provare un allungo a +6 ai danni del Milan in campo domani in casa contro il Lecce, mentre l’Udinese di Runjaic, fermo a metà classifica, sogna un altro sgambetto ad una big. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Inizia la sfida! 10? – Nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco 20? – Lautaro Martinez la sblocca con una giocata bellissima in area 30? – Okoye sale in cattedra, nerazzurri a caccia del raddoppio Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

