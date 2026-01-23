Inter anticipo da sfruttare | contro il Pisa vale il primato e la pressione sulle rivali

Stasera all’San Siro, l’Inter affronta il Pisa nell’anticipo del venerdì. La squadra cerca una vittoria che permetta di mantenere il primo posto in classifica, sfruttando anche le sfide in programma per aumentare la pressione sulle rivali. Una partita importante per consolidare la posizione e proseguire il cammino in campionato con determinazione.

L’Inter scende in campo questa sera a San Siro contro il Pisa nell’anticipo del venerdì con un obiettivo chiaro: vincere per consolidare il primato in classifica e sfruttare un turno di campionato che mette una contro l’altra alcune dirette concorrenti. Dopo la sconfitta europea contro l’Arsenal, la squadra di Cristian Chivu è chiamata a una risposta immediata, in una gara che pesa più dei tre punti in palio. Il contesto rende la sfida strategica. Mentre i nerazzurri affrontano un testa-coda casalingo, il programma del weekend propone incroci ad alta tensione come Juventus-Napoli e Roma-Milan. Tradotto: qualcuno perderà terreno. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

