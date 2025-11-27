Infortunio Cuadrado niente sfida da ex contro l’Inter per l’esterno del Pisa? Cosa filtra sulle sue condizioni e il comunicato del club

Infortunio Cuadrado, il Pisa comunica l'esito degli esami: distrazione al bicipite femorale, l'esterno salta la sfida contro la sua ex squadra nerazzurra. Arrivano brutte notizie per il Pisa e per il suo allenatore, che dovranno fare a meno di una delle pedine più carismatiche ed esperte della rosa in vista dei prossimi impegni di campionato. Juan Cuadrado, esterno colombiano che ha legato gran parte della sua carriera ai colori della Juventus prima della parentesi all' Inter, si è fermato a causa di un problema fisico. L'infortunio si è verificato nel corso dell'ultimo allenamento di rifinitura alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia, gara poi pareggiata per 2-2 contro il Sassuolo.

