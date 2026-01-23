Instagram scompare la lista dei following | cosa c’è al suo posto
Instagram sta sperimentando una modifica importante: la rimozione della lista dei following. Meta, proprietaria della piattaforma, sta testando a livello globale un aggiornamento che elimina questa funzione, sostituendola con nuove modalità di visualizzazione delle interazioni. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio alla privacy e alla gestione delle connessioni sulla piattaforma, offrendo un’esperienza più sobria e meno orientata alla quantità di follower.
Su Instagram potrebbe presto arrivare una nuova grande novità. Meta, che gestisce la piattaforma social assieme a Facebook, Threads e WhatsApp, ha infatti avviato un test globale su piccola scala con l’intento di eliminare una delle componenti essenziali e più note del social network: il conteggio dei follower. Come ha spiegato in anteprima Business Insider, la sperimentazione prevede una novità riscontrabile nei profili, dove al posto del numero dei following sarà sostituito da “ Amici ”. L’obiettivo, dunque, appare chiaro: favorire i rapporti bidirezionali, ossia il legame fra utenti che si seguono a vicenda, piuttosto che le semplici connessioni unidirezionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scompare la lista dei following su Instagram: verrà mostrato solo chi si segue a vicendaMeta sta testando una modifica su Instagram che elimina la lista dei following, mostrando solo le connessioni reciproche.
Scompare la lista dei following su Instagram: verrà mostrato solo chi si segue a vicendaMeta sta sperimentando un nuovo approccio, privilegiando le connessioni bidirezionali rispetto ai following unidirezionali ... fanpage.it
