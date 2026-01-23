Instagram scompare la lista dei following | cosa c’è al suo posto

Instagram sta sperimentando una modifica importante: la rimozione della lista dei following. Meta, proprietaria della piattaforma, sta testando a livello globale un aggiornamento che elimina questa funzione, sostituendola con nuove modalità di visualizzazione delle interazioni. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio alla privacy e alla gestione delle connessioni sulla piattaforma, offrendo un’esperienza più sobria e meno orientata alla quantità di follower.

