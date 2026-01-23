Scompare la lista dei following su Instagram | verrà mostrato solo chi si segue a vicenda

Meta sta testando una modifica su Instagram che elimina la lista dei following, mostrando solo le connessioni reciproche. Questa novità mira a valorizzare le relazioni autentiche tra gli utenti, privilegiando le interazioni bidirezionali rispetto ai seguimenti unilaterali. L’obiettivo è favorire un’esperienza più genuina e trasparente sulla piattaforma, limitando le visualizzazioni a chi si seguono reciprocamente. La sperimentazione rappresenta un passo verso un utilizzo più equilibrato e autentico dei social media.

Meta sta sperimentando un nuovo approccio, privilegiando le connessioni bidirezionali rispetto ai following unidirezionali. Per ora si tratta di un test, è presto per capire se queste novità diventeranno permanenti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

