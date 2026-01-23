Scompare la lista dei following su Instagram | verrà mostrato solo chi si segue a vicenda

Meta sta testando una modifica su Instagram che elimina la lista dei following, mostrando solo le connessioni reciproche. Questa novità mira a valorizzare le relazioni autentiche tra gli utenti, privilegiando le interazioni bidirezionali rispetto ai seguimenti unilaterali. L’obiettivo è favorire un’esperienza più genuina e trasparente sulla piattaforma, limitando le visualizzazioni a chi si seguono reciprocamente. La sperimentazione rappresenta un passo verso un utilizzo più equilibrato e autentico dei social media.

Meta sta sperimentando un nuovo approccio, privilegiando le connessioni bidirezionali rispetto ai following unidirezionali. Per ora si tratta di un test, è presto per capire se queste novità diventeranno permanenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Capodanno in musica e L’Anno che verrà: ecco chi sono i cantanti di stasera su Rai 1 e Canale 5 (lista completa)Per il Capodanno 2024, Rai 1 e Canale 5 propongono una serata all'insegna della musica con i principali cantanti italiani e internazionali.

Calciomercato Juve, non solo Mateta: sulla lista di Comolli e Ottolini ci sono altri due nomi. Di chi si tratta e la posizione dei bianconeriSul calciomercato della Juventus, Mateta rimane il principale obiettivo per l’attacco, ma non è l’unico nome sul tavolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Quelle parole infelici, perché Massimo Boldi non sarà tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina; Perché il peso torna dopo i farmaci dimagranti (e come evitarlo); Addio allo stilista Valentino: scompare l’ultimo imperatore della moda italiana; Yemen, nave con 50 passeggeri a bordo scomparsa.

Scompare la lista dei following su Instagram: verrà mostrato solo chi si segue a vicendaMeta sta sperimentando un nuovo approccio, privilegiando le connessioni bidirezionali rispetto ai following unidirezionali ... fanpage.it

La lista “Almici Sindaco”, ricorda con affetto il Sindaco Pietro Sturla, nell’anniversario della sua scomparsa. Uomo di cuore e di grande umanità, ha servito la comunità con dedizione e bontà d’animo. Il suo esempio e il suo ricordo restano vivi in tutti noi. - facebook.com facebook