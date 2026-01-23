In vista della sfida tra Napoli e Juventus, le ultime novità sugli infortunati partenopei offrono segnali positivi. Antonio Conte potrebbe contare su un giocatore recuperato e disponibile almeno per la panchina, rafforzando le opzioni di formazione. Si tratta di un elemento importante per il Napoli, che si prepara alla partita con maggiore fiducia. Ecco chi è il calciatore che ha superato i problemi fisici e potrebbe scendere in campo contro la Juve.

Infortunati Napoli, Conte ha recuperato Lukaku che sarà almeno in panchina. Ma non è da escludere un utilizzo a gara in corso. Le ultime. Il countdown per il big match della prossima giornata di Serie A è ufficialmente iniziato. Domenica alle 18 il Napoli sarà ospite della Juventus in una sfida molto delicata per entrambe le squadre, un incrocio che mette in palio punti pesantissimi per la zona alta della classifica e, soprattutto, una massiccia dose di autostima per il prosieguo del campionato. Tuttavia, l’avvicinamento degli azzurri a questa classica del calcio italiano è tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Napoli, Conte può sorridere: questo giocatore ha recuperato e potrebbe giocare contro la Juve. Di chi si tratta

Argomenti discussi: La stagione maledetta del Napoli, tutti gli infortuni e la 'frustrazione' di Conte: Chiedete ai dottori, non ho informazioni; Conte e gli infortuni del Napoli: Chi recupera? Non so nulla, chiedete al dottore; La crisi del Napoli, i quattro motivi: infortuni, stanchezza e mercato. Lucca e Lang bocciati da Conte; Come stanno i tanti infortunati in casa Napoli: le parole di Conte e Stellini.

