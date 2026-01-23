Infantino inopportuno esplode la rabbia dei tifosi inglesi | Per la prima volta non sono stati arrestati

Durante il Forum Economico Mondiale, Gianni Infantino ha parlato dei preparativi per i Mondiali 2026, enfatizzando i progressi fatti. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, in particolare tra i tifosi inglesi, che hanno criticato il suo atteggiamento. La sua intervista ha acceso discussioni sulla gestione degli eventi sportivi e sulle responsabilità delle figure di vertice nel calcio internazionale.

