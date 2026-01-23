Infantino inopportuno esplode la rabbia dei tifosi inglesi | Per la prima volta non sono stati arrestati
Durante il Forum Economico Mondiale, Gianni Infantino ha parlato dei preparativi per i Mondiali 2026, enfatizzando i progressi fatti. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, in particolare tra i tifosi inglesi, che hanno criticato il suo atteggiamento. La sua intervista ha acceso discussioni sulla gestione degli eventi sportivi e sulle responsabilità delle figure di vertice nel calcio internazionale.
Gianni Infantino, a margine del Forum Economico Mondiale si è dilungato ad autocelebrare il lavoro svolto in vista dei prossimi Mondiali 2026, facendo divertire la platea presente. Anche con una battuta fuori luogo che ha scatenato il livore dei tifosi inglesi. Che hanno risposto ricordandogli lo scandalo dei prezzi dei biglietti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: I bimbi della “famiglia nel bosco” sono stati visitati da un pediatra per la prima volta a 6-8 anni
Leggi anche: Rigore Vlahovic revocato, esplode la rabbia dei tifosi della Juventus sui social: «Furto totale, chiudete tutto!» e «Sono anni incredibili»
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.