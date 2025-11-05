Perde l' equilibrio e cade dalla bici battendo la testa sul marciapiede | grave una 65enne

ANCONA – È stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette la donna che, nella serata di ieri, è caduta rovinosamente a terra dopo aver perso l’equilibrio mentre era in sella alla bicicletta. Il personale sanitario della Croce Gialla è intervenuto attorno alle 20.30 in zona Passo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Una donna è rimasta ferita ieri pomeriggio, perdendo l'equilibrio durante un’escursione e precipitando in un dirupo. La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta - Non fermarti al titolo - clicca e leggi la notizia - facebook.com Vai su Facebook

Perde l'equilibrio mentre tenta di salire sul bus: cade e muore https://ift.tt/CElkiyo https://ift.tt/vMOa6Qn - X Vai su X

Perde l'equilibrio mentre spinge la bici lungo il sentiero e cade in una trincea profonda 3 metri: 65enne elitrasportato in ospedale - Spinge la sua mountain bike lungo il sentiero, ma improvvisamente perde l'equilibrio e cade in una trincea profonda 3 metri: è accaduto nella giornata di oggi, giovedì 10 ... Secondo ilgazzettino.it

Perde il controllo della bici, cade e il manubrio gli perfora lo stomaco: bambino di 8 anni in terapia intensiva - Un bambino di 8 anni, residente a Mazzarino (Caltanissetta), è in gravi condizioni e ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, dopo un incidente in bicicletta ... Si legge su blitzquotidiano.it

Perde il controllo della bici e cade a terra: 67enne gravemente ferito a Sedrina - Un uomo di 67 anni stava percorrendo in discesa la strada che dalla frazione Stabello porta all’incrocio con la direttrice principale della Val Brembana, nella mattinata di domenica 10 agosto ... Si legge su bergamonews.it