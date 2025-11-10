Piombino | Incidente mortale sul lavoro alla Bertocci vittima un operaio di 64 anni | la denuncia dei sindacati
Dieci giorni di agonia, poi la morte all'ospedale Le Scotte di Siena per le conseguenze dell'infortunio sul lavoro. A dare notizia del decesso di un 64enne campano ma da tempo residente a Venturina Terme, nel comune di Piombino, è una nota congiunta dei sindacati Fim-Fiom e Uilm Livorno che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
“Incidente mortale in azienda”. Piombino, tragedia sul lavoro. La denuncia dei sindacati dlvr.it/TP99Xk ? #IncidenteMortale - X Vai su X
Piombino, incidente sul lavoro alla Bertocci: morto un 64enne - facebook.com Vai su Facebook
“Incidente mortale in azienda”. Piombino, tragedia sul lavoro. La denuncia dei sindacati - Uilm: “Nei giorni scorsi erano circolate voci sull'accaduto; avevamo richiesto conferme ufficiali, ma, probabilmente a causa di indagini in corso, non abbiamo ancora ricevuto risposte" ... Riporta lanazione.it
Piombino, muore operaio 64enne dopo un incidente sul lavoro - A perdere la vita è stato un uomo di 64 anni, deceduto in ospedale in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto il 31 ottobre. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it
Incidente sul lavoro, muore un uomo - PIOMBINO: A dare notizia della tragedia sono i sindacati Fim, Fiom e Uilm di Livorno. Scrive toscanamedianews.it