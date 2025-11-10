Piombino | Incidente mortale sul lavoro alla Bertocci vittima un operaio di 64 anni | la denuncia dei sindacati

Livornotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci giorni di agonia, poi la morte all'ospedale Le Scotte di Siena per le conseguenze dell'infortunio sul lavoro. A dare notizia del decesso di un 64enne campano ma da tempo residente a Venturina Terme, nel comune di Piombino, è una nota congiunta dei sindacati Fim-Fiom e Uilm Livorno che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it



