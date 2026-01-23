Incidente allo svincolo di Chiusano | due auto coinvolte nessun ferito grave

Nella giornata di oggi, si è verificato un incidente allo svincolo di Chiusano lungo la strada Ofantina. Due automobili sono state coinvolte nello scontro, fortunatamente senza conseguenze gravi per i conducenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e la gestione del traffico. La situazione si è stabilizzata rapidamente, e non si registrano feriti di grave entità.

