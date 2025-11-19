Incidente sulla SS16 allo svincolo di Torrette tre le auto coinvolte Ferito estratto dalle lamiere

ANCONA - Incidente questa mattina lungo la SS16, all'altezza dello svincolo per Torrette. Per cause in fase di accertamento tre auto si sono scontrate tra di loro. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. I soccorritori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

