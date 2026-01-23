In Marty Supreme Tyler The Creator dimostra ancora una volta che un uomo nuovo è possibile

In Marty Supreme Tyler, The Creator ci presenta un’immagine di rinascita e cambiamento autentico. Al contrario, uscire da un film dei fratelli Safdie può risultare un’esperienza intensa e destabilizzante. Entrambe le situazioni offrono riflessioni sulla complessità dell’esperienza umana, tra trasformazione personale e emozioni forti, in un contesto che invita alla riflessione e alla comprensione.

Uscire dalla sala di un film di Josh Safdie (o meglio, da un film dei fratelli Safdie) è l’esperienza più vicina all’attacco di panico che conosca. Sarà anche per il free-refill della bibita che alcuni cinema hanno iniziato a inserire in sala, ma capita raramente di uscire da una stanza buia al contempo così soddisfatti e con una tachicardia di un livello così alto. Marty Supreme lascia addosso un misto di adrenalina, ansia e fastidio che sicuramente mette in una prospettiva più che positiva l’ormai tanto bistrattata esperienza del cinema. Il film è sicuramente il più chiacchierato dell’anno, sembra essere pronto a sbancare durante la notte degli Oscar e in qualche modo consacrare definitivamente Timothée Chalamet ai danni del vituperato Leonardo Di Caprio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

