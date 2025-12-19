Chalamet Tyler the Creator e Kevin O’Leary si sfidano a colpi di orologi sul red carpet di Marty Supreme

Sul red carpet della première newyorkese di Marty Supreme, Timothée Chalamet, Tyler, the Creator e Kevin O’Leary si sono sfidati in un confronto senza precedenti, dando vita a un momento memorabile di stile e eleganza. Tra luci, applausi e polsi in primo piano, il loro show orologiero ha catturato l’attenzione di tutti, diventando un’icona di classe e personalità.

© Gqitalia.it - Chalamet, Tyler, the Creator e Kevin O'Leary si sfidano a colpi di orologi sul red carpet di Marty Supreme Alla première newyorkese dell'attesissimo Marty Supreme, Timothée Chalamet, Tyler, the Creator, e Kevin O'Leary hanno dato spettacolo, mostrando i loro polsi, in un confronto orologiero che passerà alla storia. I look total pastel sarebbero stati sufficienti, senza dubbio, ma poi il signore di Arrakis preferito da tutti e il rapper più elegante del mondo hanno confrontato i loro orologi: un Urban Jürgensen UJ-2 e un piccolo orologio da polso placcato in oro giallo di Pierre Balmain. Poi, Kevin O'Leary di Shark Tank ha portato alla festa un paio di orologi potenti. Chi vince? Impossibile dirlo. Si tratta di orologi molto diversi tra loro.

