L’Algoritmo della Musica – Da Pitagora all’Intelligenza Artificiale il nuovo volume di Renato Caruso

361magazine.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L ’ Algoritmo della Musica  –  Da Pitagora allIntelligenza Artificiale, il nuovo volume di Renato Caruso pubblicato da Tsunami Edizioni nella collana Memo 2.. Il Gogol ’ Ostello Spazio Culturale di Milano ha ospitato la presentazione di L ’ Algoritmo della Musica  –  Da Pitagora all ’ Intelligenza Artificiale, il nuovo volume di Renato Caruso pubblicato da Tsunami Edizioni nella collana Memo 2. Insieme all ’ autore sono intervenuti l ’ imprenditore Giovanni Favero e l ’ editore Eugenio Monti, in un incontro che ha richiamato appassionati, musicisti e curiosi del dialogo  —  sempre pi ù  serrato  —  tra scienza e creativit à. 🔗 Leggi su 361magazine.com

l8217algoritmo della musica1608211160da pitagora all8217intelligenza artificiale il nuovo volume di renato caruso

© 361magazine.com - L’Algoritmo della Musica – Da Pitagora all’Intelligenza Artificiale, il nuovo volume di Renato Caruso

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: L8217algoritmo Musica1608211160da Pitagora All8217intelligenza