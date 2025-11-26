L ’ Algoritmo della Musica – Da Pitagora all ’ Intelligenza Artificiale, il nuovo volume di Renato Caruso pubblicato da Tsunami Edizioni nella collana Memo 2.. Il Gogol ’ Ostello Spazio Culturale di Milano ha ospitato la presentazione di L ’ Algoritmo della Musica – Da Pitagora all ’ Intelligenza Artificiale, il nuovo volume di Renato Caruso pubblicato da Tsunami Edizioni nella collana Memo 2. Insieme all ’ autore sono intervenuti l ’ imprenditore Giovanni Favero e l ’ editore Eugenio Monti, in un incontro che ha richiamato appassionati, musicisti e curiosi del dialogo — sempre pi ù serrato — tra scienza e creativit à. 🔗 Leggi su 361magazine.com

