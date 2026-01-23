Il tribunale ha respinto il ricorso dell’ex Csm Cartoni, confermando che l’attribuzione della frase sulla mediazione a Cartoni non implica un comportamento disvalore maggiore. La decisione evidenzia che il nucleo del disvalore risiede nella partecipazione alla strategia di condizionamento, indipendentemente dalle specifiche affermazioni fatte durante il procedimento.

"Deve escludersi che l’attribuzione al dottor Cartoni della frase sulla mediazione da cercare con il dottor Creazzo, in realtà pronunciata dal dottor Morlini, abbia comportato l’attribuzione al primo di una condotta di maggior disvalore", "in quanto il nucleo del disvalore è costituito non specificamente dall’intervento di ’mediazione’, quanto piuttosto in generale dalla partecipazione alla strategia di condizionamento (per la nomina a procuratore di Roma, ndr) a prescindere dalle specifiche frasi con cui essa si svolse". Con questa motivazione il giudice del tribunale di Perugia Gaia Muscato ha dichiarato estinto il giudizio tra Corrado Cartoni, all’epoca membro togato del Csm che aveva chiesto un risarcimento danni, e Poligrafici editoriale, e rigettato il ricorso contro la giornalista Erika Pontini, entrambi assistiti dall’avvocato Manfredi Burgio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il tribunale dà ragione a Poligrafici Editoriale contro il ricorso dell’ex Csm Cartoni

