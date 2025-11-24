Bimbi nel bosco il Csm chiede di tutelare il Tribunale dei minori dell'Aquila | cosa succede ora
Oggi i componenti togati del Csm hanno chiesto al Comitato di presidenza di aprire una pratica per la tutela del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha disposto l'allontanamento dei tre minori dalla famiglia che viveva nel bosco in provincia di Chieti, a seguito delle critiche arrivate negli scorsi giorni da vari esponenti politici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
