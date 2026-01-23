Il trattato sull’alto mare da solo non basta

Il trattato sull’alto mare rappresenta un passo importante, ma da solo non è sufficiente. Per garantire uno sfruttamento sostenibile e proteggere le acque internazionali, è necessario un quadro legale completo e coordinato. Le acque internazionali, che coprono oltre metà della superficie terrestre, richiedono attenzione e impegno condiviso. Solo attraverso un approccio integrato si potrà preservare questa risorsa fondamentale per il pianeta.

